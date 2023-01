Uma das crianças foi levantada pelo pescoço e jogada no chão - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 03/01/2023 11:09 | Atualizado 03/01/2023 12:30

Um vídeo que circula nas redes sociais chamou a atenção e causou revolta nos internautas nesta segunda-feira, 2. Nas imagens, um pai espanca suas duas filhas, de 10 e 7 anos, na Praia de Itapuã, em Salvador, na Bahia. O caso teria acontecido no domingo, 1º. A Polícia Civil informou que já está apurando o caso.

Na gravação, é possível ver o momento em que as crianças chegam perto do homem, que não teve a identidade divulgada, e ele começa a agredir a maior com chineladas até ela cair na areia.

Em seguida, o pai vai até a outra menina, também bate nela com o chinelo e depois a pega pelo pescoço, levanta, e joga no chão. Os gritos das duas com as agressões podem ser ouvidos.

Confira o vídeo:

Imagens fortes: Pai espanca filhas na Praia de Itapuã, na Bahia

Imagens fortes: Pai espanca filhas na Praia de Itapuã, na Bahia



Em uma publicação, usuários do Twitter se revoltaram: "Já passou da hora que acabar com esse ciclo ridículo de agressão aos filhos", disse um. "Se ele faz isso em público, eu não quero nem imaginar o que essa criança passa dentro de casa", afirmou outro. Mais uma pessoa, comentou: "Minha gente, ele jogou a menina no chão de uma certa altura. Essa criança deve ter sentido muita dor! E o pior que ninguém fez nada."

Ao fundo do vídeo, é possível ouvir uma mulher questionando uma outra pessoa. "Cadê os caras para arregaçar ele?", pergunta.

De acordo com relatos na internet, o motivo da revolta seria que, após deixar as meninas sob os cuidados de uma terceira pessoa, ele notou que elas teriam "saído sozinhas e se perdido".

Segundo a Polícia Militar (PM-BA), "15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) não foi acionada para a ocorrência".

A Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (DERCCA) tomou conhecimento do caso pelas redes sociais, pois nenhum registro foi realizado, e conseguiu identificar o autor.

Ele "deve ser ouvido em uma unidade policial especializada na cidade Feira de Santana, onde a família reside". Também serão coletados os depoimentos das crianças. Em seguida, o procedimento será encaminhado para a DERCCA, pois o caso ocorreu na capital baiana. O Conselho Tutelar também está em contato com a Polícia Civil com o objetivo de contribuir com a apuração dos fatos.

Procurado pela reportagem do O DIA, o Ministério Público ainda não se posicionou.

O que diz o pai

Em outro vídeo compartilhado nas redes sociais, o homem aparece se desculpando pelo ato. "Elas saíam e não me obedeciam. Eu errei? Errei. Passei do limite? Passei. Mas eu não matei minhas filhas não. Minhas filhas 'tá' aqui 'ó', sob meus cuidados. Eu que cuido, eu que levo pra escola, minha vida é baseada toda nas minhas filhas", disse, ao mostrar as meninas dormindo.

"O único dinheiro que eu tinha eu quis passar uma virada de ano na beira da praia porque não tinha condição de ir pra canto nenhum", afirmou. "Ai aconteceu esse momento inesperado porque eu não aguentava mais reclamar. Eu explodi, estourei e eu errei gente, mas eu sou um pai, eu não sou um monstro não", disse.

Ele confirma que está foragido e não sabe como se apresentar à polícia: "Não tenho dinheiro pra advogado, não tenho pra nada". O pai também diz que muitas pessoas que estavam em volta disseram que ele estava certo, embora tenha passado dos limites. O homem afirma ainda que as pessoas que "o prejudicaram" (aqueles que gravaram o vídeo) estavam "usando drogas".



"Querem arrancar minha cabeça por um momento de fraqueza que eu tentei educar. Eu fiz errado, reconheço meu erro", completa. O pai finaliza dizendo que "se tiver que pagar e ir preso", ele vai, mas que não quer morrer e reforça que "só tentou educar".