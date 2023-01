Motoristas com CNH vencidas em 2022 precisam se apressar para regularizar o documento - Agência Brasil

Motoristas com CNH vencidas em 2022 precisam se apressar para regularizar o documentoAgência Brasil

Publicado 03/01/2023 13:21

Rio - Desde segunda-feira, 2, motoristas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com data de vencimento a partir de janeiro de 2023 têm o prazo de 30 dias para a regularização do documento.

Durante a pandemia, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) ampliou o período para renovação da CNH e autorizou a condução de veículos, mesmo com o documento vencido.

No entanto, após a publicação da resolução 983 do Contran, o prazo de 30 dias voltou a valer. Motoristas com o documento vencido podem continuar dirigindo desde que estejam dentro do prazo de renovação.

Quem for pego dirigindo com a CNH vencida será punido com uma multa gravíssima e terá que desembolsar R$ 293,47, além de ter sete pontos descontados.



(

A renovação da CNH pode ser feita via preenchimento de formulário no site do Detran https://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?cod=1407 ), seguido de exame médico.

Confira a calendário de renovação para CNHs vencidas em 2022:



- Maio de 2022 - renovação até 31 de janeiro de 2023



- Junho de 2022 - renovação até 28 de fevereiro de 2023



- Julho de 2022 - renovação até 31 de março de 2023



- Agosto de 2022 - renovação até 30 de abril de 2023



- Setembro de 2022 - renovação até 31 de maio de 2023



- Outubro de 2022 - renovação até 30 de junho de 2023



- Novembro de 2022 - renovação até 31 de julho de 2023



- Dezembro de 2022 - renovação até 31 de agosto de 2023