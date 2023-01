Sindicalistas protestam jogando sal grosso na porta do Ministério da Economia - Reprodução Twitter

Sindicalistas protestam jogando sal grosso na porta do Ministério da EconomiaReprodução Twitter

Publicado 03/01/2023 20:10 | Atualizado 03/01/2023 20:12

Brasília - Um grupo de representantes de servidores públicos protestou nesta segunda-feira (2) contra a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-ministro Paulo Guedes, jogando sal grosso na frente do Ministério da Economia.

Na ocasião, os sindicalistas também entregaram um documento para o novo ministro, Fernando Haddad, com sugestões para o setor.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, os manifestantes dizem que o sal grosso seria para "tirar o espírito do Bolsonaro" do lugar. O sal grosso é conhecido na cultura popular pelo seu suposto poder de espantar a inveja e o mau-olhado.

"Para tirar o espírito do Bolsonaro daqui, pessoal. Uhul. Está na hora do Jair, já ir embora, arruma suas malas, dá no pé e vá-se embora. Já foi", dizem os sindicalistas no vídeo (veja no final da matéria).

Participaram do protesto representantes das seguintes entidades:

Fenasps (Federação Nacional de Sindicatos de trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social);

Fonasefe (Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais);

ANDES-SN (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior);

Sinasefe (Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica).

No documento entregue ao ministro, a categoria pede reajuste emergencial do salário de servidores no mesmo índice da inflação acumulada nos últimos quatro anos e pedia a abertura da negociação sobre os benefícios que recaem sobre o salário da categoria. Assista: