Deputado apresenta projeto para suspender decreto de Lula sobre armasPixabay

Publicado 03/01/2023 18:45

O deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS) protocolou, nesta terça-feira (3), um pedido na Câmara dos Deputados que busca sustar, ou seja, suspender o decreto do presidente Lula (PT) que revoga normas que facilitavam o acesso às armas e munições.



O parlamentar bolsonarista apresentou à Câmara um PDL (Projeto de Decreto Legislativo), medida que pode alterar medidas que são de responsabilidade do Poder Legislativo sem que a decisão passe pelo chefe do Executivo.



A aprovação de um PDL depende de uma votação onde a 257 dos 513 deputados votem a favor do texto apresentado.

Nas suas redes sociais, o deputado afirmou que o decreto assinado pelo petista tem caráter "revanchista", e que a revogação foi feita de maneira abusiva pelo presidente que tomou posse no dia 1° de janeiro.

"Pra sustar os termos do Decreto 11366/23, q de forma abusiva restringiu a compra de armas, suspendeu registros CACs e escolas de tiro, editado em tom flagrantemente revanchista e sem estudo técnico, apresentei ontem 02.01.23, na @camaradeputados, PDL sustando o aludido decreto", escreveu na sua conta oficial do twitter.