Mega-Sena da Virada premiou R$ 540 milhões, o maior prêmio da históriaFelipe Moreno

Publicado 03/01/2023 17:14 | Atualizado 03/01/2023 17:16

São Paulo - A Caixa Econômica Federal informou que os vencedores da Mega-Sena da Virada já começaram a retirar os prêmios ainda nesta segunda-feira (2). O prêmio total foi de R$ 540 milhões, valor recorde, que serão distribuídos em 90 cotas.



Segundo a instituição, 24 cotas já foram retiradas. Outras 66 cotas ainda precisam ser sacadas em até 90 dias. Dos nove vencedores de São José da Bela Vista (SP), apenas três já solicitaram o saque do prêmio. Em Santos (SP), apenas duas das 34 cotas foram retiradas.



No Rio Grande do Sul, das 45 apostas de Arroio do Sal, 18 já apresentaram o pedido para retirar os valores.



A Caixa divulgou que 2,4 mil apostadores acertaram a quina (R$ 45 mil) e outros 183,9 mil acertaram a quadra (R$ 877). Os valores também já podem ser retirados.



Se considerar o prêmio total aplicado na poupança, o vencedor poderia arrecadar R$ 2,7 milhões só neste primeiro mês. Com o prêmio, é possível comprar a cobertura mais cara do Brasil, com valor de R$ 70 milhões, além de celulares e carros de luxo.