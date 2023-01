Pedestres se protegem da chuva no centro da capital paulista - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 03/01/2023 15:37

São Paulo - Àreas de instabilidade que estão se formando em todas as regiões do Brasil nesta terça-feira (3) trazem um céu encoberto por muitas nuvens, um ar quente e úmido, além de alertas de temporais pelo país, aponta o Climatempo.

No extremo norte do Brasil uma zona de convergência intertropical aumenta a possibilidade de chuva. Já no litoral de Santa Catarina, uma frente fria avança no início do dia e se aproxima de São Paulo até a noite. No entanto, em quase todas as regiões o ar quente predomina e faz calor.

Veja alertas meteorológicos para esta terça (3):

Risco de chuva forte: Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campo Grande, Goiânia, Brasília, Cuiabá, Porto Velho,Manaus, Boa Vista, Belém, Macapá, Palmas, Teresina, São Luís, Fortaleza,Salvador

Alerta para temporais generalizados: Santa Catarina, no Paraná e no centro, sul e oeste de Mato Grosso do Sul

Alerta para temporais: São Paulo, Triângulo Mineiro, Sul de Minas,Zona da Mata, Grande Belo Horizonte, sul do Rio de Janeiro, sul de Goiás, Mato Grosso (exceto oeste e noroeste do estado), noroeste e leste do Amazonas, oeste e sul do Pará, Roraima, centro-sul do Piauí, norte e nordeste da Bahia.

Chuva moderada forte, com ventos por vezes fortes: Grande Rio, Noroeste Fluminense, sul do Vale do Rio Doce, noroeste de Minas, Goiás (exceto o sul do estado), noroeste e oeste de Mato Grosso, Amazonas (exceto no leste e noroeste do estado), centro-norte e leste do Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão , oeste, sudoeste e sul da Bahia, no centro-norte do Piauí, no Ceará.