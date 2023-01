Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 03/01/2023 12:58

O novo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse que o desafio da sua pasta e do governo Lula é eliminar a fome no Brasil. "Os governos Lula e Dilma fizeram o país sair do mapa da fome com segurança alimentar para todos. A regressão iniciou em 2016, levando o país de volta ao mapa da fome", afirmou Teixeira, durante a cerimônia de posse que ocorreu na sede da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Com o auditório lotado, ele ainda pontuou que "temos um território imenso que foi mal utilizado nos últimos anos por falta de políticas públicas. Nenhum país prospera com 40 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave."



Em discurso social alinhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Teixeira afirmou que a urgência aumenta a cada dia que há pessoas em insegurança alimentar pelo país. "Sem comida, não há democracia. Nossa proposta hoje é trabalhar muito para colocar comida farta e de qualidade na mesa dos brasileiros", destacou o ministro.



Teixeira assumiu a pasta fazendo o sinal de L, em homenagem ao presidente Lula, e agradeceu a militância do partido presente, assim como os ex-ministros do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). Participaram da cerimônia inúmeras lideranças de movimentos sociais do campo, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), militantes e lideranças do Partido dos Trabalhadores.



Presente na cerimônia de posse de Teixeira, a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), afirmou que sem o apoio dos trabalhadores do campo e dos movimentos sociais do campo, Lula não teria "chegado até aqui".



"Sem vocês não teríamos chegado até aqui. Quando ninguém acreditava, tínhamos a militância que não baixava a cabeça. Viva o campo e os trabalhadores e trabalhadoras do campo brasileiro", disse Gleisi. Ela confirmou a manutenção da Conab no MDA. "É uma alegria voltar a termos o MDA agora com a Conab junto", acrescentou.