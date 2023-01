Presidente e primeira-dama se beijam após Lula agradecer Janja pelo apoio durante campanha - Reprodução: redes sociais

Presidente e primeira-dama se beijam após Lula agradecer Janja pelo apoio durante campanhaReprodução: redes sociais

Publicado 02/01/2023 09:46 | Atualizado 02/01/2023 09:47

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva se reuniram com os artistas que fizeram a festa da posse, no palco do "Festival do Futuro", na noite do domingo, 1º, em Brasília. Durante um discurso, o petista agradeceu à todas as mulheres presentes e deu um beijo na esposa. "Em agradecimento a vocês, mulheres, eu vou dar um beijo na Janja", afirmou.

O festival teve início às 10h de domingo e foi até às 5h da manhã desta segunda-feira, 2. Ao longo do dia, diversos artistas se apresentaram nos dois palcos que homenagearam as cantoras Elza Soares e Gal Costa, além do rei do futebol Pelé

Lula chegou ao palco às 23h, acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de sua esposa, Lu Alckmin. O petista fez o último discurso do dia e agradeceu a todos pela participação. "Obrigado a todos por existirem e fazer o que fizeram", disse. "Estou aqui de novo subindo a rampa do Planalto, mais uma vez, para provar que podemos mudar esse país", acrescentou.

Lula faz discurso para apoiadores no dia da posse Reprodução: Youtube/PT

O presidente disse que quem estava ali foi alvo de críticas e de maldições só porque usava a camisa vermelha. "O nosso sangue é vermelho e eles também", discursou. "Eles sabem perfeitamente o que nós representamos e por isso tentamos nos repudiar e nos repreender. Por isso estamos aqui", disse Lula ao agradecer o trabalho de Janja.

Lula voltou a defender a igualdade de direitos entre homens e mulheres no mercado de trabalho e disse que vai atuar para garantir o acesso às coisas básicas da vida, como alimentação, trabalho, segurança, saúde e educação. O petista foi aplaudido por milhares de pessoas que ainda permanecem no gramado central da Esplanada dos Ministérios.

"Obrigada, meu Deus, por eu estar aqui. Minhas companheiras mulheres, se preparem, uma das conquistas é que a mulher ganhe o mesmo salário do homem. Que ela faça política e pode estar onde ela quiser", declarou.

O presidente deu um beijo em Janja no fim de sua fala "Esse meu boy é demais", disse Janja, aplaudida pela plateia. Lula perguntou ainda se o vice-presidente, Alckmin, também gostaria de beijar sua esposa, Lu Alckmin, que os acompanhava no palco. Em seguida, o casal repetiu o gesto do presidente e da primeira-dama.

Depois de beijar Janja e incentivar Alckmin a fazer o mesmo com Lu, Lula se despediu do público do Festival do Futuro AFP

Pedindo desculpas por não poder continuar na festa, o presidente afirmou que iria receber 17 chefes de Estado nesta segunda e que, por isso, precisava se despedir para trabalhar no dia seguinte. "Do fundo do meu coração, obrigado, meu Deus, por permitir que essa gente maravilhosa esteja aqui", afirmou.

A ida de Lula ao festival ocorreu após um jantar no Itamaraty aos chefes de Estado, de governo e representantes de outros países que compareceram a Brasília para acompanhar a cerimônia de posse.