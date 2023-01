O presidente da Repúblical, Luiz Inácio Lula da Silva, discursou a apoiadores no Festival do Futuro - Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente da Repúblical, Luiz Inácio Lula da Silva, discursou a apoiadores no Festival do FuturoAntonio Cruz/Agência Brasil

Publicado 02/01/2023 09:19 | Atualizado 02/01/2023 09:22

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin participaram, neste domingo (1º), do Festival do Futuro, festa que foi realizada em Brasília para comemorar a posse de Lula.

O evento, que começou durante a manhã, teve a participação de mais de 60 artistas, de diferentes gerações e estilos musicais: do samba de Martinho da Vila ao funk de Fioti; do romântico Odair José à sofrência pop da pernambucana Duda Beat e ao tecnobrega de Gaby Amarantos. Além de artistas consagrados ou em ascensão, houve apresentações de grupos de cultura popular, incluindo maracatus, violeiros, fanfarras, blocos de frevo e de carnaval entre outros.



Durante a posse no Congresso Nacional, Lula fez um discurso em que destacou aspectos como combate à fome, desmatamento zero, reconstrução e democracia. Depois, ele subiu a rampa presidencial, recebeu a faixa, e fez um novo discurso para as milhares de pessoais reunidas na Esplanada dos Ministérios.

Após a cerimônia, o presidente e seu vice foram ao Itamaraty para receberem os cumprimentes de chefes de Estados e representantes de outros países e depois deu posse aos seus ministros.



Veja a participação de Lula no Festival do Futuro:

Homenagens

À noite o evento contou com homenagens a Pelé, Elza Soares, e Gal Costa. Alguns imprevistos e o atraso na chegada de Lula não desanimaram o público.



Morta em janeiro do ano passado, a cantora Elza Soares, que batiza um dos palcos do festival, foi lembrada. Por duas vezes, os artistas cantaram a música A Carne. Sucesso de Elza, a canção foi lançada em 2002 e traz críticas ao racismo e à escravidão, com o refrão "a carne mais barata do mercado é a carne negra".



A homenagem a Pelé, morto na última quinta-feira (29) em decorrência de um câncer de cólon, começou por volta das 21h10, quando os telões começaram a exibir um vídeo com jogadas do Rei, inclusive o milésimo gol, acompanhado da mensagem "eterno Pelé". Às 21h13, foi realizado uma salva de palmas ao jogador. Inicialmente previsto para durar um minuto, a salva de palmas durou quase o dobro do tempo.



Dez minutos antes, ocorreu uma homenagem a Gal Costa, que morreu no início de novembro após uma cirurgia no nariz. Um coro puxado pela cantora Thalma de Freitas e acompanhado por outros artistas do show Outra Vez Cantar cantou a música Divino Maravilhoso. Sucesso de Gal, a canção tem como refrão um pedido para aproveitar a vida: "É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte"



Com direção musical de Danial Ganjaman, o show Outra Vez Cantar começou por volta das 19h40 e teve a participação de Alessandra Leão, Chico César, Geraldo Azevedo, Fernanda Takai, Francisco El Hombre e Luê, Johnny Hooker, Lirinha, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Paulo Miklos, Tulipa Ruiz e Thalma de Freitas.



Por volta das 20h55, um imprevisto quase comprometeu o fim da apresentação. Uma pane provocou o corte de som por cerca de dez minutos. Nesse tempo, o público não se desanimou e cantou o restante da música que estava sendo executada. Enquanto o problema era resolvido, a banda interagia com o público, que acompanhou os pedidos dos músicos.