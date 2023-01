Posse de Dino ocorreu no Salão Negro do Palácio da Justiça - Reprodução: redes sociais

Publicado 02/01/2023 16:09

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse nesta segunda-feira, 2, em seu discurso de posse no comando da pasta, em Brasília, que a Polícia Federal (PF) atuará para desvendar o assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol) no Rio de Janeiro em 2018.



"Nós saberemos quem matou e quem mandou matar Marielle Franco", afirmou o ministro, que em seguida foi muito aplaudido pela plateia.



A irmã de Marielle, Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial no governo Lula, estava presente na cerimônia e também foi aplaudida pelos presentes ao ser citada pelo ministro da Justiça.

A posse de Dino ocorreu no Salão Negro do Palácio da Justiça. Também estavam presentes lideranças do novo governo, parlamentares e outras autoridades, como a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, e a presidente da Suprema Corte, ministra Rosa Weber.

Também se fizeram presentes membros das forças de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a PF, e a Força Nacional. Dino ainda empossou o novo diretor-geral da PF, o delegado Andrei Passos.

Flávio Dino é ex-governador do Maranhão e foi anunciado ministro da Justiça e Segurança Pública pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), empossado no domingo, 1º. Ao fim da cerimônia, Dino deve participar de coletiva de imprensa.