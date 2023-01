Alexandre Padilha assumiu como ministro da Secretaria de Relações Institucionais - Reprodução/Câmara dos Deputados

Publicado 02/01/2023 15:21

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, fez uma deferência à ex-presidente Dilma Rousseff nesta segunda-feira, 2, durante sua solenidade de posse no cargo. Padilha afirmou que a forma como a petista foi recebida no Palácio do Planalto, onde ocorre a cerimônia, é uma "reparação histórica" por injustiças, numa referência ao processo de impeachment, que tirou Dilma da Presidência em 2016

"A sua presença aqui, presidenta, neste ato, a forma como a senhora foi recebida, é uma reparação histórica das injustiças", declarou Padilha. Após a fala do ministro, o público ovacionou a ex-presidente e gritou a frase "Dilma, guerreira da Pátria brasileira".

"O Brasil voltou a respirar", declarou Padilha. Ex-ministro da Saúde, ele também relembrou o programa Mais Médicos, do governo Dilma. O petista ainda agradeceu a presença do ex-presidente José Sarney na cerimônia.