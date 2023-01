Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha - Reprodução

Publicado 02/01/2023 16:44

Brasília - O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira, 2, que a titular da pasta da Saúde, Nísia Trindade, vai "recuperar a memória" das mortes na pandemia de covid-19. Ex-ministro da Saúde, Padilha disse que isso não significa "revanchismo".

"Recuperar memória não é por revanchismo, mas exercício de aprendizagem. Tenho certeza que a ministra da Saúde vai procurar recuperar a memória das mais de 700 mil pessoas que morreram na pandemia", declarou o ministro, em sua solenidade de posse no cargo. Neste momento, contudo, o público presente no Palácio do Planalto gritou a frase "sem anistia", em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Durante discurso na cerimônia de transmissão de cargo no Palácio do Planalto, Padilha também disse que o chamado "Conselhão" será recriado e terá uma agenda de sustentabilidade. Para tanto, passará a se chamar "Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável". O novo ministro afirmou ter chamado a socióloga Neca Setúbal, o advogado Marco Aurélio Carvalho e o empresário Rubens Ometto para integrá-lo. O grupo foi criado na primeira gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2003, e extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2019.