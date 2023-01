Lula se reuniu com o presidente da Argentina, Alberto Fernández - Ricardo Stuckert

Publicado 02/01/2023 10:42 | Atualizado 02/01/2023 13:24

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai dedicar seu primeiro dia de trabalho nesta segunda-feira, 2, a reuniões bilaterais com 15 delegações estrangeiras. Serão recebidos pelo petista no Palácio do Itamaraty líderes como o presidente da Argentina, Alberto Fernández, o presidente da Bolívia, Luis Arce, e o vice-presidente de Cuba, Salvador Antonio Valdés Mesa.

A agenda do petista começou às 9h30 quando se reuniu com o rei Felipe VI da Espanha. Em seguida, Lula conversou com o presidente da Bolívia, Luis Arce Alberto Catacora. As 10h30, o novo mandatário do Brasil deu início a uma reunião com Alberto Ángel Fernández, presidente da Argentina.

Ao longo do dia, Lula ainda se reunirá com outros 12 chefes de Estado, durando cada encontro cerca de meia hora. Com isso, o petista terminaria as reuniões por volta das 18h (horário de Brasília). Apesar de não constar na agenda oficial, existe a possibilidade do presidente ainda ir ao velório de Pelé, que está sendo realizado no estádio Urbano Caldeira, conhecido como Vila Belmiro, em Santos, São Paulo

Essas reuniões foram agendadas após 20 chefes de Estado irem à Brasília para participar da cerimônia oficial de posse do presidente, número recorde de participações até hoje. Além disso, mais de 120 países enviaram representantes.

Veja todos os líderes que se encontram com Lula



- 11h - Reunião com o presidente da República do Equador, Guillermo Lasso



- 11h30 - Reunião com o presidente da República do Chile, Gabriel Boric Font



- 12h - Reunião com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza



- 12h30 - Reunião com o presidente da República da Colômbia, Gustavo Petro



- 13h - Reunião com a presidenta da República de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento



- 14h30 - Reunião com o vice-presidente da República Popular da China, Wang Qishan



- 15h - Reunião com o presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço



- 15h30 - Reunião com o primeiro-ministro da República do Mali, Choguel Kokalla Maiga



- 16h - Reunião com o presidente da República Democrática do Timor-Leste, José Ramos-Horta



- 16h30 - Reunião com o vice-presidente da República de Cuba, Salvador Antonio Valdés Mesa



- 17h - Reunião com o presidente do Conselho de Ministros da República do Peru, Luis Alberto Otárola Penaranda

17h30 - Reunião com o presidente da Assembleia Nacional da República Bolivariana da Venezuela, Jorge Rodrigues

*Com informações do Estadão Conteúdo