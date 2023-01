A cerimônia de posse de Lula teve ampla cobertura e repercussão da imprensa internacional - Reprodução

A cerimônia de posse de Lula teve ampla cobertura e repercussão da imprensa internacional Reprodução

Publicado 02/01/2023 12:59

Rio - O início do terceiro de mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República do Brasil foi acompanhado de perto pela imprensa internacional e a cobertura massiva de jornalista na cerimônia de posse foi refletida nas manchetes dos principais veículos de comunicação do mundo. Na expectativa pela reaproximação do governo Joe Biden, que manteve distância da gestão Bolsonaro, a imprensa americana destacou o início do governo Lula.

O 'New York Times', destacou que o ex-presidente encara diversas investigações do período em que comandou o Brasil e buscou refúgio em Orlando, na seguinte manchete: "Lula se torna presidente do Brasil, com Bolsonaro na Flórida". O 'The Washington Post' também citou a ausência de Bolsonaro na cerimônia de posse. Em sua página na internet, a 'CNN' destacou os temores em relação à segurança em meio à escalada de atos antidemocráticos de bolsonaristas radicais. "Lula da Silva toma posse como presidente do Brasil, em meio a temores de violência de apoiadores de Bolsonaro", diz trecho da matéria publicada no domingo, 1º.

O jornal britânico 'The Guardian' salientou trecho do discurso em que Lula fala sobre recuperar o Brasil da "devastação" da era Bolsonaro. Na manchete de seu site destacou: "Esperança, alegria e euforia: brasileiros saem às ruas para celebrar nova era sob Lula". O site da BBC News também destacou a notícia: "Lula toma posse como presidente do Brasil", diz a manchete.



O jornal argentino 'La Nación' transmitiu em tempo real os acontecimentos da cerimônia de posse de Lula, que é amigo do homônimo do país vizinho, Alberto Fernández. O diário 'Clarín' destacou as críticas de Lula criticou ao ex-presidente Jair Bolsonaro: "Na volta ao Palácio do Planalto, foi muito duro com o antecessor Jair Bolsonaro, a quem definiu como 'a barbárie' e agora se prepara para comandar um país fortemente polarizado", diz trecho da reportagem.

Na Itália, onde Giorgia Meloni foi eleita primeira-ministra sob a bandeira da extrema-direita, o diário 'La Repubblica' chamou atenção para o compromisso do governo Lula em proteger a Amazônia. O 'Le Monde", da França, também repercutiu a posse de Lula.

"A volta ao Palácio do Planalto marca um retorno excepcional para Lula, que passou pela prisão há apenas quatro anos após ser acusado de corrupção", diz trecho da reportangem, em referência à condenação na Operação Lava Jato, que foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



O jornal espanhol 'El País' destacou uma declaração de Lula sobre o futuro do país: "Vamos reconstruir o Brasil" e o classificou o "líder mais reconhecido da esquerda latino-americana". Na Alemanha, o portal de notícias da emissora 'Deutsche Welle' deu ênfase ao anúncio do presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, sobre a reativação do Fundo Amazônia, com a liberação imediata de 35 milhões de euros, cerca de R$ 195 milhões, para a iniciativa, em apoio ao governo Lula. O 'South China Morning Post', um jornal de língua inglesa de Hong Kong, usou o termo "Lulapalooza", popularizado nas redes sociais, em sua manchete.