Lula e Francisco após a entrega da faixa - Reprodução/Instagram Lula

Lula e Francisco após a entrega da faixaReprodução/Instagram Lula

Publicado 02/01/2023 11:58 | Atualizado 02/01/2023 12:02

Francisco Carlos do Nascimento, 10 anos, foi um dos oito representantes brasileiros escolhidos para passar a faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , neste domingo, 1º, em Brasília, após a recusa de seu antecessor, Jair Messias Bolsonaro. Antes da passagem, todos eles, além da cachorrinha Resistência, subiram a rampa com o presidente.

Francisco subiu a rampa ao lado de Lula Reprodução/Instagram Lula

Morador de Itaquera, periferia na Zona Leste de São Paulo, Francisco, assim como Lula, é corintiano roxo. Ele faz natação, e em 2022 ficou em primeiro lugar no campeonato da Federação Aquática Paulista (1° região).

Francisco é nadados da categoria mirim do Corinthians Reprodução/Twitter

Em 2019, o menino esteve em Curitiba para dar "Bom dia Presidente Lula". No mesmo ano, também compareceu ao Jogo MST - Amigos do Lula e Amigos do Chico Buarque. Na ocasião, foi a primeira vez que viu o presidente de perto e ficou encantado.

Francisco é filho de uma assistente social e um advogado que atuam nas causas sociais. Depois de assistir ao filme com a vida do presidente Lula e com a atenção e carinho que recebeu do presidente no Natal dos catadores, ele diz que também pode ser presidente.

Em entrevista ao "Correio Braziliense", o Francisco disse que se sentiu "muito privilegiado por estar lá e um pouquinho nervoso por subir na rampa". A mãe dele, Telma, explicou como o filho foi convidado: "O Francisco e eu participamos de um evento do Natal dos Catadores e o Lula estava no evento. Quando o Francisco soube que iria encontrar o Lula ele escreveu uma carta, porque ele é louco pelo Lula, e escreveu falando o quanto gosta do presidente, o quanto admira, que já viu o filme e o Lula se encantou com a carta e disse que queria o Francisco aqui na posse".

"Ele disse lá no meio do evento: ‘eu quero esse menino em Brasília para dar um abraço nele depois que eu estiver com a faixa’. E aí entraram em contato com a gente e nos convidaram. Foi muito mais do que a gente estava esperando. Foi lindo", revelou.

Além de Francisco, os "representantes do povo brasileiro" foram: Ivan Baron, com paralisia cerebral provocada por uma meningite viral; cacique Raoni Metuktire, 90 anos, uma das principais lideranças indígenas do Brasil, reconhecido mundialmente; Weslley Rodrigues Rocha, de 36 anos, metalúrgico do ABC desde os 18 anos; Murilo de Quadros Jesus, 28 anos, professor de português e morador de Curitiba e Jucimara Fausto dos Santos, cozinheira e moradora de Maringá; Flávio Pereira, 50 anos, artesão que esteve presente na vigília em Curitiba durante a prisão de Lula; e Aline Sousa, 33 anos, mãe de sete filhos e faz parte da terceira geração de catadores da família