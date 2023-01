Integrantes do partido alegam que o ex-capitão atentou contra a democracia - Reprodução: redes sociais

Integrantes do partido alegam que o ex-capitão atentou contra a democraciaReprodução: redes sociais

Publicado 02/01/2023 12:50 | Atualizado 02/01/2023 12:51

A bancada do PSOL protocolou nesta segunda-feira, 2, no Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de prisão preventiva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Considerando a reincidência em crimes já anteriormente cometidos e os reiterados ataques ao processo eleitoral e ao Estado Democrático de Direito, que seja determinada a prisão preventiva do Sr. Jair Messias Bolsonaro", diz o documento.

Nas redes sociais, o deputado federal Guilherme Boulos escreveu: "Entramos hoje no STF com o pedido de prisão de Bolsonaro. Sem anistia!".

Entramos hoje no STF com o pedido de prisão de Bolsonaro. Sem anistia! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) January 2, 2023

A petição, assinada pela atual e pela próxima bancada do partido na Câmara, e também pelo presidente da legenda, Juliano Medeiros, também requer a quebra de sigilo telefônico e telemático de Bolsonaro,a "busca e apreensão e provas e documentos para evitar qualquer tipo de destruição ou ocultamento de indícios criminosos", além da apreensão do seu passaporte. Vale lembrar que o ex-presidente viajou para Orlando, na Flórida , na sexta-feira, 30, antes da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O partido fala na necessidade de "apurar discursos golpistas" com a "possível finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito". O Psol ainda destaca que Bolsonaro mantém uma "base radicalizada ativa", que se configura como uma "organização criminosa contra a democracia". Além disso, menciona diversos atos de vandalismo desde o fim das eleições de 2º turno. "Os acampamentos em frente a quartéis pleiteando uma ação violenta das Forças Armadas contra o Presidente democrático e legitimamente eleito", diz o pedido.

O documento é assinado pelos deputados federais Juliano Medeiros (RS), Sâmia Bomfim (SP) Fernanda Melchionna (RS), Ivan Valente (SP), Vivi Reis (PA), Áurea Carolina (MG), Glauber Medeiros (RJ), Luiza Erundina (SP), Talíria Petrone (SP), Erika Hilton (SP), Tarcísio Motta (SP), Chico Alencar (SP), Henrique Vieira (RJ), Célia Xakriabá (MG), Luciane Cavalcante (SP), Guilherme Boulos (SP)