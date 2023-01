Armas foram encontradas em um dos acessos à Comunidade do Trem, comandada pelo Comando Vermelho - Reprodução

Publicado 01/01/2023 13:55

Rio - Policiais militares do 41º BPM (Irajá) apreenderam um fuzil de precisão calibre 762 com luneta e bipé, e um fuzil calibre 556 durante ação realizada na noite deste domingo (31) na Vila Kosmos, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, equipes de buscas do batalhão receberam uma denúncia dizendo sobre um suposto local que estaria sendo usado para guarda de armas entre a rua Aiera com a rua Jangada, nas proximidades da Comunidade do Trem, dominada pelo Comando Vermelho (CV).

Ao chegar no local, os policiais encontraram uma bolsa contendo um fuzil de precisão calibre 762, conhecido como sniper, com luneta e bipé, contendo 08 munições cal. 762 avulsas. Tal arma, de acordo com a PM, é utilizada por criminosos nas casamatas, ou seja, em pontos de observação feitos pelo tráfico.

Além da arma, também foi apreendido 01 fuzil calibre 556 com um carregador, contendo seis munições de mesmo calibre, e um colete. A ocorrência foi registrada na 27ª DP (Vicente de Carvalho).