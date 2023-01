Veículo levou a vítima para até a sede na Lagoa; posteriormente, ela foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto - Divulgação

Veículo levou a vítima para até a sede na Lagoa; posteriormente, ela foi levada para o Hospital Municipal Miguel CoutoDivulgação

Publicado 01/01/2023 13:03

Rio - Uma idosa, de aproximadamente, de 72 anos, ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo três veículos na manhã deste domingo (1º) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ela precisou ser resgatada pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. Além da vítima, um idoso, de 65 anos, teve ferimentos moderados.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel da Barra foram acionadas por volta das 6h50 para a Avenida Lúcio Costa, próximo ao Ilha 18, na Praia da Reserva. Ao chegar no local, eles resgataram a idosa, que não teve a identidade revelada, em estado vermelho, ou seja, com ferimentos graves.

Por causa disso, um helicóptero da corporação foi acionado e auxiliou no resgate. De acordo com a Corporação, primeiro a vítima foi encaminhada para a sede do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) na Lagoa e depois transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Além da idosa, um homem, identificado como Alexandre Amorim, de 65 anos, também recebeu atendimento no local do acidente. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde passou exames e já recebeu alta, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Devido ao acidente, a Avenida Lúcio Costa precisou ser interditada. O Centro de Operações Rio informou que o trecho foi completamente liberado por volta de 12h20 e o trânsito estava intenso na região.