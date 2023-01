Com a dupla, os agentes apreenderam uma carabina calibre 12, uma granada, um rádio comunicador e drogas - Divulgação / PMERJ

Rio - Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu e outro foi preso após entrarem em confronto com policiais militares, em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio, nesta quarta-feira (4). As identidades de ambos não foram divulgadas.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), agentes do 24°BPM (Queimados) patrulhavam o bairro Vila Margarida quando suspeitaram de um grupo de homens e tentaram abordá-los. Durante a aproximação, os policiais teriam sido atacados a tiros e reagiram.



Após o término do confronto, a equipe iniciou uma busca pelo local e encontrou um homem ferido, que foi socorrido ao Hospital Municipal São Francisco Xavier (HMSFX), no Centro de Itaguaí, mas não resistiu.



Um outro suspeito se rendeu e foi preso. Com a dupla, os agentes apreenderam uma carabina calibre 12, uma granada, um rádio comunicador e embalagens com drogas.



A ocorrência foi registrada na 52ª DP (Nova Iguaçu).