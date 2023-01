Jurandir Gonçalves Fernandes é preso após mais de cinco meses foragido por atirar contra frequentadores de uma festa julina na Zona Oeste - Reprodução

Jurandir Gonçalves Fernandes é preso após mais de cinco meses foragido por atirar contra frequentadores de uma festa julina na Zona OesteReprodução

Publicado 05/01/2023 15:24 | Atualizado 05/01/2023 16:57

Rio - Um homem acusado de ter disparado no meio de uma festa julina em Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio, e ferido três pessoas, foi preso nesta quinta-feira por policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos). O crime, que aconteceu no dia 23 de julho de 2022, é investigado como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de arma restrita. O homem ficou fooragido por mais de cinco meses e estava escondido em uma comunidade do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio.

De acordo com as investigações, Jurandir Gonçalves Fernandes, conhecido como "Parazão" se envolveu em uma discussão com um dos organizadores do evento, por conta de lugares para sentar na festa de rua. Ele queria acomodar-se em uma mesa com a companheira, mas foi avisado que aquele espaço estava reservado. Parazão insistiu com as provocações ao organizador até que atirou diversas vezes contra ele. Todos os envolvidos se conheciam da vizinhança.



"Jurandir instigado por sua esposa e muito nervoso por não chamar a atenção do organizador quando viu a oportunidade foi em direção à vítima para agredi-lo momento em que sacou a arma que portava na cintura e efetuou vários disparos. O homem caiu indefeso no chão baleado e mesmo assim o autor ainda apontou a arma para a cabeça da vítima, com o intuito efetivamente de matá-lo e efetuou novo disparo, que não se consumou por uma pane na arma", diz trecho do boletim policial.

Após a arma de Jurandir falhar, os participantes correram atrás dele. Até que ele conseguiu atirar novamente na direção das pessoas, ferindo mais duas vítimas. Um vídeo registrou o ex-parquedista correndo e o grupo desesperado.

Homem que atirou em festa junina e feriu três é preso em Inhaúma. #ODia



Crédito: Reprodução/ O DIA pic.twitter.com/8TUqLaKpZ8 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 5, 2023

O delegado Flávio Ferreira Rodrigues, que coordenou a ação que prendeu o criminoso, afirmou que Jurandir tentou por diversas vezes reverter o mandado de prisão, mas não obteve sucesso. "Como ele não conseguiu, fugiu para dentro da Fazendinha, no Complexo do Alemão. Nesta quinta-feira nós conseguimos fazer a captura. Estávamos monitorando e efetuamos a prisão quando ele saiu", conta Flávio Rodrigues. O criminoso foi localizado e detido no bairro de Inhaúma, Zona Norte do Rio.

A primeira vítima do ex-paraquedista corre o risco de ter a perna amputada por conta do ferimento. Ele vai passar por uma cirurgia em fevereiro, contou o delegado. Flavio Rodrigues acredita que a arma utilizada no crime não estava regularizada.