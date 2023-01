A previsão é de chuva moderada em toda a cidade nesta quinta-feira (5) - Arquivo/Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 05/01/2023 15:25

Rio - O município do Rio entrou em estágio de mobilização às 13h15 desta quinta-feira, (5), devido à previsão de chuva moderada durante o final da tarde e à noite. De acordo com o Centro de Operações Rio, nuvens baixas ainda poderão ocasionar chuva fraca a moderada em diversos pontos a qualquer momento.

Segundo os registros do Alerta Rio, Ilha do Governador, São Cristóvão e Alto da Boa Vista, todos na Zona Norte, foram os locais que apresentaram mais volumes de chuva nas últimas horas. Entre 13h e 14h, ainda houve registro de vento moderado nas estações Forte de Copacabana (40,0km/h) e Marambaia (47,2 km/h).

Segundo o Alerta Rio, a chuva ocorre devido à passagem de uma frente fria e a formação de um sistema de baixa pressão sobre o oceano.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Recomendações em casos de ventos fortes:



O Centro de Operações Rio reforça as recomendações de segurança elaboradas pela Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de Bombeiros diante da ocorrência de raios e rajadas de ventos fortes:



Na rua:

- Não se abrigue debaixo de árvores ou coberturas metálicas;

- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar;

- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda e árvores;