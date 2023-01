Os locais de vacinação devem voltar ao seu ritmo normal na segunda-feira - Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Os locais de vacinação devem voltar ao seu ritmo normal na segunda-feiraAscom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 05/01/2023 19:18

Confirmado a entrega de 113 mil novas doses de vacina pfizer adulto para COVID-19 nesta sexta-feira, na segunda-feira retomamos a aplicação, obrigado ao @minsaude e @nisia_trindade — Daniel Soranz (@danielsoranz) January 5, 2023

Rio - O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, usou sua conta nas redes sociais, no início da noite desta quinta-feira (5), para confirmar a retomada do calendário de vacinação contra Covid-19. A volta da campanha acontece após a chegada de um lote novo com 113 mil doses do imunizante da Pfizer.De acordo com a postagem, o carregamento chega nesta sexta-feira (6) e a vacinação será retomada na próxima segunda (9). O calendário vale para pessoas com faixa etária de 12 anos ou mais.A Prefeitura do Rio anunciou, nesta quinta-feira (5), que suspenderia a vacinação já nesta sexta por falta de doses. O secretário estava, inclusive, em Brasília para conversar com a ministra da Saúde recém-empossada, Nísia Trindade.