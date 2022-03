Josiane Reis sofreu queimaduras na córnea após entrar na piscina com a pomada modeladora Ômegafix no cabelo - Reprodução / Redes Sociais

Josiane Reis sofreu queimaduras na córnea após entrar na piscina com a pomada modeladora Ômegafix no cabeloReprodução / Redes Sociais

Publicado 24/03/2022 14:41

Rio - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nesta quarta-feira (23), uma medida que proíbe a "comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso" da pomada Ômegafix, utilizada para tranças e penteados. Segundo o comunicado publicado no Diário Oficial da União, o produto, fabricado pela Cape Indústria de Cosméticos Ltda., será recolhido das lojas.



De acordo com a Anvisa, a pasta modeladora não está regularizado, o que impossibilita garantir a segurança de uso. Nos últimos dias, o órgão tomou conhecimento, pela mídia, de relatos de lesões oculares causadas pela pomada.



O caso da manicure Josiane Reis, 41 anos, de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, viralizou nas redes sociais após a mulher perder a visão por conta de uma queimadura na córnea, causada pelo contato do produto com os olhos. Diante das denúncias, a Anvisa abriu um dossiê de investigação referente ao caso.



A Secretaria Municipal de Saúde também publicou em suas redes sociais, nesta quarta, um comunicado do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (Invisa - Rio). A postagem, direcionada aos clientes da marca, orienta que o uso do produto seja suspenso imediatamente e também pede que eventuais ocorrências sejam notificadas à Anvisa.

Em contato com o DIA, a Ômegafix assume que parte da burocracia exigida pela Anvisa está pendente, mas a empresa afirma que está tomando as providências necessárias para regularizar a situação. "Não podemos produzir até que haja outro posicionamento da Anvisa, para que isso seja possível precisamos resolver a documentação e assumir a responsabilidade legal. A Ômegafix não vai se isentar da culpa, temos que reparar os danos. Enquanto isso, vamos parar o trabalho", declarou José Souza Assis, criador da marca.



Além disso, a empresa alegou que as orientações indicadas para cosméticos de grau 1, classificação na qual o produto se encontra, constam no rótulo da pomada.



Caso que viralizou nas redes sociais



A manicure Josiane Reis de Souza, 41 anos, está sem enxergar desde o último sábado (19), quando entrou em uma piscina enquanto usava um penteado feito com uma pomada modeladora. Segundo a denúncia de sua nora nas redes sociais, o produto da marca Ômegafix, usado para fazer tranças, provocou queimaduras nas córneas da moradora de Belford Roxo, após entrar em contato com a água e escorrer para os olhos.



Mirella Reis, nora da manicure, relatou o caso no Twitter e atraiu diversas denúncias similares. De acordo com a postagem feita no domingo (20), sua sogra havia feito o penteado na sexta-feira (18) para ir a uma festa na piscina, que aconteceria no sábado. Durante o evento, Josiane começou a sentir os primeiros sintomas. Na manhã seguinte, a mulher acordou totalmente sem visão.



Ela foi atendida, primeiramente, na Unidade Mista do Lote XV, em Belford Roxo, município da Baixada Fluminense onde mora. No local, recebeu o diagnóstico de que estava com uma lesão severa na córnea. Uma queimadura foi causada pelo contato com o cosmético capilar, que escorreu para os olhos enquanto ela estava na água.



Depois da consulta, Josiane foi encaminhada ao Hospital Municipal Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias, também na Baixada. Nas duas unidades onde aconteceram os primeiros atendimentos, a mulher recebeu a notícia de que outras pessoas já haviam apresentado reação a esse tipo de produto. Atualmente, Josiane está sendo acompanhada por médicos do Hospital do Olho, no Humaitá, Zona Sul do Rio.

Após a queixa feita por Mirella, outras mulheres também fizeram denúncias nas redes sociais, alegando terem vivido cenários similares. Alguns desses casos não foram causados pela Ômegafix, mas por pomadas fabricadas por outras empresas.

*Estagiária supervisionada por Thiago Antunes