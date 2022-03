Motorista foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto - Reprodução / Redes sociais

Publicado 24/03/2022 13:53 | Atualizado 24/03/2022 16:38

Rio - Dois carros colidiram e derrubaram um poste na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, Zona Sul do Rio. O acidente, na altura do Posto 10, ocorreu na tarde desta quinta-feira (24). Um dos motoristas, identificado como Daniel Filho, 56, ficou ferido e foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. A direção informou que seu quadro de saúde é estável.

Os bombeiros do quartel de Copacabana foram acionados por volta de 12h10. A pista foi interditada no sentido Arpoador e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) esteve no local para desviar o trânsito para a Av. Epitácio Pessoa, na Lagoa. No momento, a via está parcialmente liberada, com o reparo do poste atingido ocupando uma faixa.