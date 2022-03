Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) - Google / Reprodução

Publicado 24/03/2022 17:14

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira, um homem por estuprar duas crianças e divulgar as imagens na deep web. O suspeito, de 22 anos, foi encontrado no bairro Figueira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A identidade dele não foi divulgada.

Investigadores da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) identificaram o homem após terem acesso a três vídeos em que uma criança aparece sofrendo o abuso. Os agentes da especializada cruzaram as imagens com outros conteúdos disponíveis na deep web.

No momento da prisão, os agentes descobriram que outra criança foi vítima do criminoso. Ao lado das mães, os agentes ouviram os relatos das crianças, realizaram o exame de corpo de delito e passaram por atendimento médico.

Os policiais apreenderam o telefone celular do suspeito, que será encaminhado para a perícia.Os agentes vão fazer uma analise do que foi armazenado e compartilhado de material pornográfio pelo homem. As investigações continuam para a identificação de outras vítimas do suspeito.