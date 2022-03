Agentes da SEOP recolheram os materiais e autuaram o dono do estabelecimento por exercício ilegal da atividade - Divulgação

Publicado 24/03/2022 15:24 | Atualizado 24/03/2022 15:25

Rio - Mais de 100 kg de cobre sem procedência comprovada, além de 27 peças de metal foram apreendidos nesta quinta-feira (24), em um ferro-velho clandestino no bairro de Madureira, Zona Norte do Rio, durante uma operação realizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP). As apreensões ocorreram no primeiro estabelecimento vistoriado, localizado na Rua Manoel Simões. O material apreendido foi encaminhado para a 29ª DP (Madureira). O proprietário foi autuado por exercício ilegal da atividade, uma vez que não possuía alvará de funcionamento.



Já na Rua Ricardo Silva, em Turiaçu, outro ferro-velho fiscalizado foi autuado por ausência de alvará e os agentes da SEOP irão expedir um edital de interdição do estabelecimento. A equipe da Comlurb recolheu mais de 100 kg de detritos e a concessionária Águas do Rio cortou o fornecimento de água por falta de pagamento.



"A SEOP seguirá firme nas fiscalizações de ferros-velhos para auxiliar na segurança pública, coibindo o furto de fios, cabos e cobre, além de manter o ordenamento urbano", reforça o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.