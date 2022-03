Delegacia de Polícia 5ª DP (Centro) - Reprodução

24/03/2022

Rio - Um falso dentista foi detido, nesta quarta-feira (23), por policiais da 5ª DP (Mem de Sá), em uma clínica odontológica no Centro do Rio. Valdir da Silva Moreira é suspeito de exercício ilegal da medicina e já foi preso outras duas vezes pela mesma prática. O consultório situado na na Rua Luis de Camões foi interditado.

De acordo com os investigadores, no ano passado, agentes da Delegacia de Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) já haviam interditado o consultório ao encontrarem produtos impróprios para o consumo no local. Desta vez, o imóvel foi fechado e lacrado pelos agentes da 5ª DP.

Valdir já havia sido preso por se passar por dentista em 2017 e 2013. Na segunda prisão, o falso odontologista foi localizado após denúncia de turista italiano que passou por procedimento mal feito em seu consultório, causando, inclusive, danos à saúde do paciente.

Na prisão desta quarta-feira, Valdir não estava clinicando, mas os policiais encontraram no local material de trabalho, panfletos e a refrigeração estava ligada no local, o que indicava que eles estavam em funcionamento. Ao ser indagado pelos agentes, ele disse que era apenas protético e que alugava espaço no consultório para que dentistas trabalhassem.

Os policiais procuraram o dentista indicado por Valdir, mas o profissional desmentiu que atendesse no local. Com isso, o falso dentista foi autuado pelo artigo 282 do código penal pelo crime de exercício ilegal da Medicina, Arte dentária ou Farmacêutica. O suspeito não foi preso já que a infração é de menor potencial ofensivo.