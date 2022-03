Governador Claudio Castro Inaugura a Agencia Central de Inteligencia da Policia Civil, nesta quinta feira (24). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 24/03/2022 20:32

Rio - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro ganhou um novo local para concentrar sua produção de conhecimento e informações contra o crime. Foi inaugurada, ontem,pelo governador Cláudio Castro a Agência de Inteligência da PCERJ, vinculada à Subsecretaria de Inteligência da instituição.

"Esta gestão tem dado uma valorosa contribuição à Polícia Civil. Este prédio é mais uma delas e mostra o quanto voltamos a investir, não apenas em tecnologia para investigações, mas também em estrutura para os nossos profissionais, que tanto têm nos ajudado a construir uma sociedade mais segura", declarou o governador Cláudio Castro durante a cerimônia.

A Agência será comandada pelo subsecretário de Inteligência, delegado Fernando Albuquerque, abrigando equipamentos importantes como o Cellebrite, software israelense de última geração que recupera mensagens ou imagens apagadas em qualquer equipamento eletrônico, e diversos departamentos que assessoram as tomadas de decisões estratégicas e operacionais.

As atividades desenvolvidas atenderão demandas do Ministério Público e do Poder Judiciário, como a operacionalização de interceptações telefônicas e telemáticas decretadas judicialmente, por exemplo.

"Desde o primeiro dia assumi o compromisso de ressignificar a Polícia Civil e devolver o respeito que a instituição parecia haver perdido. Com o apoio do governador Cláudio Castro, a Civil do Rio voltou a ser respeitada e trabalha para elucidar todo tipo de crime. Temos executado operações complexas com êxito e a maior prova disso é a FT-1000, força-tarefa que já prendeu mais de mil milicianos e causou prejuízos de mais de R$ 2,5 bilhões ao crime organizado", disse o secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski.

O investimento total na sede foi de cerca de R$ 25 milhões, contemplando a Escola de Inteligência para capacitação de profissionais da área. O Disque-Denúncia, importante ferramenta de combate ao crime, também irá se instalar no prédio. A Agência será o órgão estadual com representação junto ao Sistema Brasileiro de Inteligência.