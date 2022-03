Publicado 25/03/2022 00:00

O reequilíbrio financeiro apresentado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, é um respiro para os cariocas, mas pouco sentido pela população. Agora é dar um voto de confiança e acompanhar se as promessas sairão do papel.

Em um dia, duas categorias fundamentais para a ordem na cidade anunciaram possíveis paralisações: rodoviários e funcionários da Comlurb. Nos dois casos, a luta é por reajuste salarial. Algo precisa ser feito para que a população não pague mais essa conta.