Governador Cláudio Castro assina criação do sistema de buscasDivulgação

Publicado 24/03/2022 15:06 | Atualizado 24/03/2022 15:11

Rio - O Governo do Estado começou a operar, nesta quarta-feira (22), um sistema voltado para encontrar crianças desaparecidas em todo o Rio. Chamado de Alerta Pri, em homenagem à Priscila Belfort, desaparecida em 2004, a ideia é que os dados desses menores sejam compartilhados ainda nas primeiras 24h, via SMS, para todas as pessoas na região onde ocorreu o desaparecimento, o que aumenta a chantes de localização.

De acordo com o governo, o Rio é o primeiro estado do país a contar com esse tipo de tecnologia voltado para combater o desaparecimento de crianças e jovens, após a sanção da lei nº 9.182/ 2021, de autoria do deputado estadual Alexandre Knoploch (PSC).

A mensagem divulgada pelo alerta traz o nome da criança, idade e link para o site da Polícia Civil. O sistema foi criado exclusivamente para o Alerta Pri, que foi batizado em homenagem à irmã do lutador Vitor Belfort, Priscila Belfort, que desapareceu em 2004 ao sair para almoçar no Centro do Rio e nunca mais foi encontrada.



Para Jovita Belfort, apoiadora do Alerta Pri, a iniciativa ajudará a reduzir os casos de desaparecimentos no Estado. "O Alerta Pri se tornar uma realidade foi uma grande vitória de todos, especialmente das mães de desaparecidos. Só quem conhece a nossa dor somos nós, mais ninguém. Peço que as pessoas, ao receberem o alerta, não o ignorem. Qualquer informação sobre essas crianças pode salvar vidas", pediu Jovita Belfort.

"É uma vitória de toda a população carioca e fluminense. Fico muito feliz de estarmos conseguindo avançar na causa do desaparecimento, fruto de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que criei para investigar esses desaparecimentos", explicou o criador da Lei Alerta Pri, Alexandre Knoploch (PSC).



Como funciona?



Toda vez que uma criança desaparecer no Estado e o registro for feito em uma distrital ou especializada, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) emitirá um informe às operadoras de telefonia. Assim o alerta será enviado para os números de celulares do Estado.