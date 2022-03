Policial Civil foi encontrado morto, dentro do carro, em Del Castilho, na manhã de terça-feira (22). - Fabio Costa/ Agência O Dia

Publicado 24/03/2022 15:33

Rio - Entre julho de 2016 e março de 2022, a Região Metropolitana do Rio registrou 1.501 agentes de segurança baleados. O levantamento realizado pelo Instituto Fogo Cruzado aponta que entre as vítimas, 555 delas acabaram morrendo e outras 946 ficaram feridas. Dessa forma, 22 deles foram alvos de disparos de arma de fogo por mês, em média. O estudo inclui policiais militares, civis, federais e penais, agentes das Forças Armadas e do programa Segurança Presente, além de bombeiros militares e guardas municipais.

Nos quase seis anos, 54% dos agentes baleados não estavam em serviço, sendo 684 fora do horário de trabalho e 126 aposentados ou exonerados. Três deles não tiveram o status de serviço divulgado. O mapeamento do perfil da violência armada começou a ser realizado pelo do Fogo Cruzado no Grande Rio em 5 de julho de 2016. Na ocasião, o sargento da PM Alexandre Moreira de Araújo, de 44 anos, foi a primeira vítima de disparo de arma de fogo registrada pelo Instituto.