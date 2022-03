Helicóptero da PM sobrevoando a região da Cidade Alta, na Zona Norte do Rio, em apoio às equipes da corporação - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 23/03/2022 13:15

Rio - O governo do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial desta quarta-feira um plano de redução de mortes nas operações policiais no Estado. O Supremo Tribunal Federal (STF) havia determinado a publicação deste plano no dia 3 de fevereiro. Entre as propostas divulgadas está a implementação de um acompanhamento psicológico do policial, através de programas de saúde, e uso preferencial de helicóptero em casos excepcionais.

O plano também sugere melhorias na capacitação do profissional, levando em conta as condicionantes de estresse na rotina dos policiais. O governo também determinou aprimoramento dos recursos materiais das policiais.

Foram listados equipamentos de inteligência, como aparelhos e softwares de interceptação de dados e de descriptografia, que podem oferecer dados mais precisos e que minimizarão a possibilidade de confronto. A aquisição de câmeras portáteis de uso individual para os policiais envolvidos nas operações também aparecem na publicação.

Câmeras individuais



Na terça-feira (22), o governo do Rio, em audiência pública, apresentou para seis empresas interessadas as especificações de soluções de videomonitoramento embarcado que devem ser usadas dentro das viaturas, nas áreas de Segurança Pública e Defesa Civil do Estado do Rio.

Segundo o governador Cláudio Castro, o "estado busca uma solução de equipamento com tecnologia que permita excelência e dar transparência às ações policiais de segurança e fiscalização. Já foi feita a contratação das câmeras portáteis nos uniformes, que foi a maior licitação do país para aquisição desse tipo de equipamento".

Restrição de operações policiais

A ADPF 635, conhecida como ADPF das Favelas, é válida desde agosto de 2020, quando o plenário do Supremo confirmou a decisão do ministro Edson Fachin. A determinação restringe operações policiais em comunidades do Rio enquanto durar a pandemia da covid-19.