Caso está sendo investigado na 22ª DP (Penha) - Reprodução/Google Maps

Publicado 23/03/2022 13:09 | Atualizado 23/03/2022 13:11

Rio - Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi baleada no portão de casa, na noite de terça-feira (22), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com informações iniciais, a vítima conversava com o namorado no momento dos disparos. Ela foi levada para um hospital particular em Olaria, na Zona Norte do Rio. Ao Bom Dia Rio, da TV Globo, a família da mulher disse que seu estado de saúde é estável.

A Polícia Militar informou que uma equipe do 16ºBPM (Olaria) foi acionada para verificar a entrada de uma pessoa ferida em hospital particular e que a situação foi constatada na unidade. A ocorrência foi encaminhada para a 22ª DP (Penha).



Questionada, a PM ainda não disse se houve confronto na região.