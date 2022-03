Alarme toca sempre que algum passageiro tenta entrar sem pagar - Reprodução de vídeo

Alarme toca sempre que algum passageiro tenta entrar sem pagarReprodução de vídeo

Publicado 23/03/2022 11:26 | Atualizado 23/03/2022 15:13

Rio - A Mobi-Rio, empresa da prefeitura que administra o BRT, criou um novo sistema de segurança com alarmes contra calotes, furtos e vandalismo. O projeto, que está em fase de testes, já foi instalado em algumas estações.



As 19 estações do corredor da Avenida Cesário de Melo, na Zona Oeste, são as primeiras a receber os alarmes, que começam a tocar quando um passageiro tenta passar pela roleta e pela entrada de cadeirantes sem pagar ou quando houver qualquer ato de furto ou vandalismo. O acionamento será feito de maneira remota pela equipe de monitoramento do Centro de Controle Operacional, que vai identificar as ações por meio de imagens de câmeras de segurança.

Confira o vídeo:

BRT cria alarme nas estações contra calotes, furtos e vandalismo

Créditos: Mobi-Rio#ODia pic.twitter.com/VDFx39CAgM — Jornal O Dia (@jornalodia) March 23, 2022

De acordo com a Mobi-Rio, o sistema vai começar sendo implantado nas 46 estações que foram reabertas no ano passado, já na segunda fase, as outras 79 operantes do BRT, que estão sendo revitalizadas, vão ser incluídas no projeto e terão alarmes instalados.. Além disso, o sistema de som implantado permitirá avisos aos passageiros sobre qualquer incidente no sistema. Com foco ainda na segurança, a MOBI-Rio também está reforçando a sua equipe de monitoramento.

O calote é um dos principais problemas enfrentados pelo sistema de transportes desde sua implementação na cidade. Segundo o último levantamento feito pela MOBI-Rio, em julho de 2021, 34 mil passageiros utilizavam os articulados sem pagar a tarifa diariamente.



Outras opções para resolver o problema já haviam sido tomadas, como o BRT Seguro, que reforçou o policiamento nas estações e nos corredores do BRT que mais sofriam com as evasões de passageiros.



De acordo com a empresa responsável, uma nova auditoria está sendo feita já que, desde então, foram reabertas 46 estações e revitalizadas 16 operantes, totalizando 62 estações com estruturas diferentes. Além disso, estão sendo realizadas ainda ações do BRT Seguro para coibir os calotes em todo o sistema.