Compositor Audir Blanc, falecido em 2020, poderá ser homenageado com nome logradouro entre a Região da Tijuca e Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. O projeto foi aprovado em primeira sessão na Câmara de Vereadores do RioFoto: Reprodução / Agência Brasil

Publicado 23/03/2022 22:11

Rio - A Câmara Municipal do Rio aprovou, nesta quarta-feira (23), em sessão extraordinária, o

projeto de lei de autoria do vereador Chico Alencar (Psol) para homenagear o compositor e escritor Aldir Blanc. O artista morreu em maio de 2020 em decorrência de problemas de saúde causados pelo vírus da covid-19. Uma rua localizada entre o bairro de Vila Isabel e a região da Usina, na Tijuca, na Zona Norte da cidade, levará o nome do letrista.

O texto que propõe a homenagem, aprovada em 1ª discussão, voltará à pauta de ordem do dia na Casa Legislativa para uma 2ª votação.

Aldir Blanc e seu legado

Aidir Blanc nasceu no bairro do Estácio, em 1946, passou a infância em Vila Isabel. Em 50 anos de atividade como letrista e compositor, foi autor de mais de 600 canções. Transitou pela erudição e pela cultura popular.

Ao longo da carreira construiu parcerias de sucesso com músicos como João Bosco, Carlos Lyra, Moacyr Luz, Guinga, Maurício Tapajós e vários outros, Aldir Blanc criou mais de 600 canções que marcaram a música popular brasileira, como “Bala com Bala”, “O Mestre-sala dos Mares”, “Dois pra Lá, Dois pra Cá”, “De Frente pro Crime”, “Kid Cavaquinho”, "O Bêbado e a Equilibrista" e “Resposta ao Tempo”.

Audir publicou 12 livros, e além de letrista, Blanc também foi cronista, tendo escrito colunas em publicações em revistas e jornais, como O Globo, Jornal do Brasil e O DIA.

