Ao todo, são três apartamentos por andar, nove deles já estavam construídos, e havia estrutura montada para erguer mais andares - Secretaria Municipal de Ordem Pública / Divulgação

Ao todo, são três apartamentos por andar, nove deles já estavam construídos, e havia estrutura montada para erguer mais andaresSecretaria Municipal de Ordem Pública / Divulgação

Publicado 23/03/2022 12:34

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e a Guarda Municipal realizam, nesta quarta-feira (23), uma operação conjunta para a demolição de uma construção irregular no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. A edificação, um prédio de três pavimentos localizado na Avenida Armando Ribeiro, ainda estava sendo construída e não possui qualquer projeto aprovado pelos órgãos públicos. O local está em área sob influência do crime organizado.

fotogaleria

Ao todo, são três apartamentos por andar. Nove deles já estavam construídos e havia estrutura montada para erguer mais andares. De acordo com levantamento feito pela Prefeitura do Rio, os apartamentos seriam vendidos por R$ 400 mil cada, totalizando R$ 3,6 milhões de faturamento. O imóvel tinha como principal atrativo a vista para o mar e a proximidade de apenas duas quadras da praia."Temos informações de que os responsáveis pela obra intimidavam os moradores da região para seguirem com as atividades ilegais. De acordo com levantamentos da Prefeitura, cerca de R$ 1,5 milhão foi investido no empreendimento. Então, essa operação é importante para preservar vidas, retomar a ordem pública e mais uma vez asfixiar financeiramente o crime organizado", afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.Ainda de acordo com os técnicos, não há como assegurar as condições de segurança e de conservação do local, uma vez que a construção não possui licença para as obras. Também foram encontrados pontos de furto de energia elétrica na área. As demolições são feitas por equipes da Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (COOPE) e da Coordenadoria Geral de Operações Especiais (CGOE) da Secretaria de Conservação. Participam, ainda, da ação agentes da Comlurb, Rio Luz, Light e da Zona Oeste Mais.