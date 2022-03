Thiago Costa morreu na tarde desta segunda-feira (21) - Divulgação

Thiago Costa morreu na tarde desta segunda-feira (21)Divulgação

Publicado 23/03/2022 09:32

fotogaleria Rio - O Portal dos Procurados divulgou um cartaz, na noite desta terça-feira, em busca de informações sobre os envolvidos na morte de Thiago Costa, de 40 anos . A vítima era diretor do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criaad), uma das unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), foi assassinado a tiros, nesta segunda-feira, próximo à comunidade do Barbante, na Vila Joaniza, Ilha do Governador.

O presidente do Sindicato dos Servidores do Degase (Sind-Degase), João Rodrigues, esteve no sepultamento e cobrou celeridade nas investigações do crime. "É uma indignação muito grande, é mais um companheiro de luta. Ele estava no Departamento há 10 anos, uma pessoa trabalhadora, empenhada no exercício da profissão, já tinha um histórico de militarismo, era paraquedista. Toda a categoria está indignada com a forma covarde que tudo aconteceu", disse.

Entenda o Caso

O diretor estava em uma loja de materiais de construção, próximo à comunidade, quando teria sido reconhecido por dois criminosos que atiraram contra ele e fugiram em uma motocicleta. Segundo uma publicação do Sind-Degase nas redes sociais, ele havia saído para comprar materiais para o Criaad, junto com outro agente.

A dupla teria sido chamada pelos bandidos e o diretor teria acreditado que seria por conta de seu carro, que estava estacionado na porta do estabelecimento. Ainda de acordo com a publicação, Thiago então teria saído da loja e foi atingido com dois tiros na cabeça, morrendo no local. Ele deixou esposa, uma filha e um filho recém-nascido.



Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), fizeram perícia no local e agora buscam câmeras de segurança que possam ajudar na dinâmica e motivação na autoria do crime.



Com a morte de Thiago, sobe para 11 o número de agentes de segurança, mortos em ações violentas no Rio de Janeiro, em 2022. Sendo oito da Policia Militar, um da Policia Civil, um Policial Penal da Seap e um do Degase.



