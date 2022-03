Fortes chuvas atingiram Petrópolis neste domingo (20) - Reprodução

Fortes chuvas atingiram Petrópolis neste domingo (20)Reprodução

Publicado 23/03/2022 06:21 | Atualizado 23/03/2022 06:24

fotogaleria Rio - O Corpo de Bombeiros continua, nesta quarta-feira, as buscas por Miriam Gonçalves do Valle, que ainda está desaparecida por causa do temporal que atingiu Petrópolis, na Região Serrana do Rio, no último domingo . As buscas se concentram na Rua Washington Luiz, no Centro. A forte chuva voltou a provocar mortes e destruição na cidade, pouco mais de um mês após a maior tragédia que o município já sofreu registrar 234 mortos. Por conta da chuva do fim de semana, mais seis pessoas morreram. O Governo do Estado enviou 180 militares para atuarem local, que conta ainda com o trabalho de caminhões basculantes, escavadeiras, retroescavadeiras, entre outros equipamentos.

Na tarde desta terça, os bombeiros encontraram o corpo de Mário Augusto Queiroz Carvalho , de 35 anos. Ele era professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (Ifcs), na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e estava desaparecido desde o último domingo. De acordo com a corporação, a vítima foi localizada na Rua Washington Luiz.

Informações preliminares dão conta de que Mário estava na mesma casa onde foram encontrados outros dois corpos : o de Nelson Ricardo da Costa, de 59 anos, que também era professor e amigo particular de Mário, além da mãe de Nelson, a dona Heloisa Helena Caldeira da Costa, de 86 anos.

Ainda nesta terça, a Polícia Civil informou ao DIA que um corpo encontrado na segunda, embaixo de escombros, é de Antônio Carlos dos Santos. Ele estava desaparecido desde o dia 15 de fevereiro. Ainda segundo a instituição, a identificação só foi possível após um exame papiloscópico (coletado por digitais).

No domingo, foram registrados 490 milímetros de chuva em menos de 24 horas em Petrópolis. Em fevereiro, quando ocorreu a primeira tragédia este ano, foram 260 milímetros em 24 horas. Os bombeiros monitoram 24 horas por dia as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos, enviando alertas por celular, por meio do número 40199, para as regiões em caso de riscos de deslizamentos ou inundações.

Vítimas fatais temporal de março:

Carmelo de Souza (temporal de 20/03)

Nelson Ricardo Ferreira da Costa (temporal de 20/03)

Jussara Belarmino Souza (temporal de 20/03)

Heloisa Helena Caldeira da Costa (temporal de 20/03)

Mario Augusto Queiroz Carvalho (temporal de 20/03)

Vanila de Jesus da Silva (temporal de 20/03)

Desaparecida do temporal de março identificada:



Miriam Gonçalves do Valle (temporal de 20/03)

Vítima fatal temporal de fevereiro (localizada domingo):

Antônio Carlos dos Santos (temporal de 15/02) - sobe para 234 óbitos.

Reconstrução



Na segunda, o governador Cláudio Castro esteve em Petrópolis para acompanhar os trabalhos de recuperação da cidade. Ele anunciou um investimento de R$ 40 milhões em obras de emergência do túnel extravasor da Rua Quissamã, uma das regiões mais afetadas pelo temporal. Desde a tragédia do mês passado, foram destinados mais de R$ 150 milhões para intervenções nos bairros Valparaiso, Castelânea, Morin e Centro.



Entre as medidas anunciadas pelo governador, estão a reconstrução dos muros de contenção do Rio Quitandinha, recuperar muros de pedra remanescentes e realizar a canalização e recomposição do pavimento na Avenida Washington Luiz. Também será refeito o guarda-corpo entre as ruas Rocha Cardoso e Doutor Nelson Rocha de Sá Earp. Na Avenida Getúlio Vargas com a Rua Lopes de Castro, no mesmo bairro, serão feitas obras de contenção de encostas, recuperação da cobertura vegetal do morro e drenagem.



Na Rua Conde D'Eu, em Castelânea, estão previstas contenção de encostas, retaludamento (processo de terraplanagem), revegetação da encosta e recuperação da rede de drenagem. O mesmo tipo de obra será feito nas ruas Teresa, 24 de Maio e Nova, no Centro, que terá ainda a remoção de rochas soltas e a fixação do maciço rochoso que ficou exposto. As obras na Rua Pedro Ivo, na Cascatinha, terão como foco a recuperação da calçada e parte da via, que deslizou com o impacto das chuvas. Serão realizadas ainda obras de contenção de encostas e recuperação da drenagem.



Desabrigados



Entre os dias 17 de fevereiro e 5 de março, 2.971 famílias solicitaram o Aluguel Social. A previsão é que o benefício, no valor total de R$ 1 mil, sendo R$ 800 investidos pelo Governo do Estado e R$ 200 custeados pela prefeitura, comece a ser pago em abril. Os moradores ainda podem acumular o SuperaRJ com benefícios de complementação de renda federais ou municipais.



Para auxiliar a população de Petrópolis com a retirada de documentação básica, acesso a serviços de saúde e banco de empregos, o governo estadual promoveu 28 mil atendimentos por meio do RJ para Todos. Já no Detran-RJ foram emitidos 2.393 documentos de identidade.