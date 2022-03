Thiago Costa morreu na tarde desta segunda-feira (21) - Redes Sociais

Publicado 22/03/2022 21:56

Rio - Internos da Unidade Escola João Luiz Alves, do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, fizeram um princípio de rebelião na noite desta terça-feira (22). De acordo com o Degase, dois agentes se feriram e foram levados ao Hospital Municipal Evandro Freire, também na Ilha do Governador, e passam bem.

Conforme o Degase, "houve uma instabilidade na unidade. Nesta noite, 18 jovens atearam fogo em espumas de colchões na galeria de seus alojamentos. O Grupo de Ações Rápidas (GAR) controlou a situação prontamente. A unidade encontra-se normalizada e a ocorrência foi encaminhada para 21ª DP (Bonsucesso)", diz nota da instituição.

De acordo com policiais militares do 17º BPM (Ilha do Governador), a PM chegou a ser acionada. No entanto, os policiais atuaram apenas do lado externo da unidade. Não houve fuga. No ano passado, a unidade chegou a ser dirigida por Thiago Costa, de 40 anos, funcionário do Degase morto nesta segunda-feira (21). Ele foi assassinado com dois tiros na cabeça, em frente a uma loja de material de construção, na Estrada das Canárias, na Ilha do Governador.

Acompanhado de outro agente, Costa foi até o local comprar materiais para o Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criaad), também na Ilha do Governador, unidade onde ele trabalhava atualmente A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando o caso.