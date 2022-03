Uezo - DIVULGAÇÃO

Publicado 22/03/2022 21:45 | Atualizado 22/03/2022 21:48

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), aprovou, nesta terça-feira, a lei que incorpora a Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo) à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). A partir desta lei, o Governo do Estado garante a democratização do ensino público superior. Os estudantes e servidores da Uezo terão, agora, os mesmos benefícios dos que são matriculados na Uerj.

Com isso, será criado o Campus Uerj - Zona Oeste, que terá atividades provisórias no Instituto de Educação Sarah Kubitscheck (IESK), em Campo Grande, até ter uma casa definitiva. A expectativa é de que a sede funcione em Campo Grande, Bangu ou Santa Cruz.



"Essa é uma conquista de toda a comunidade acadêmica que devemos comemorar. A medida permitirá a correção de falhas estruturais que vêm sendo apontadas há anos pelos integrantes da Uezo. A lei não só atende aos anseios dos docentes, técnicos e estudantes do Centro Universitário, como garantirá uma sede definitiva do campus universitário na Zona Oeste da capital fluminense e a democratização do ensino superior", declarou o governador.

O novo campus da Uerj deverá ter, no mínimo, o mesmo número de cursos de graduação e de pós oferecidos no Maracanã, sem erdução de vagas e bolsas estudantis. O orçamento de 2022 destinado à Uezo será repassado à Uerj. Além disso, a Uerj deverá aprovar um Plano de Desenvolvimento Institucional em até um ano. O documento deverá prever o aumento da oferta de ensino superior na Zona Oeste e deverá garantir o desenvolvimento de ações na graduação na pós, em pesquisa e em extensão.