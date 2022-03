Evento organizado pelo governo do Rio com diversas parcerias, acontecerá de 24 a 27 de março, no Jóquei Clube Brasileiro, na Gávea, Zona Sul da cidade com entrada gratuita - Foto: Divulgação / ExpoRio Turismo

Publicado 22/03/2022 20:04

Rio - A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a Companhia Estadual de Turismo do Rio de Janeiro (TurisRio) anunciaram nesta terça-feira (22) a 1 ª edição da ExpoRio Turismo, evento de turismo do estado que marca a retomada das atividades do setor. Entre os dias 24 a 27 de março, a feira vai reunir os principais players da cadeia produtiva do segmento de forma inédita, no Jóquei Clube Brasileiro, na Gávea, Zona Sul da cidade.

O governo do Rio explica que o projeto tem o apoio da Fecomércio RJ juntamente com o Sesc RJ e Senac RJ para ampla divulgação da oferta turística fluminense na retomada integrada de ações com os setores público e privado.

Segundo as duas pastas envolvidas, nos quatro dias de evento, a ExpoRio Turismo terão experiências focadas nos segmentos de Negócios, Cultura, Gastronomia e Entretenimento dos 92 municípios que compõem o estado. As 12 regiões turísticas também estarão representadas com espaços exclusivos, que terá ainda, uma área com experiências sensoriais, onde os visitantes poderão sentir as diversidades do Rio de Janeiro; mostra de artesanato, espaço gastronômico e shows.

O secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, ressalta a potência do evento para a divulgação do estado: “Teremos a representação dos 92 municípios trazendo a sua cultura, gastronomia, história e atrativos turísticos em um grande salão de exposição com experiências sensoriais. palestras, encontro comercial, área focada na tecnologia e atrações musicais”. Explica o secretário.

Experiências para todos os públicos e gostos

"O Rio é de Vocês", em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), mostrando a gastronomia, cultura e os sons das 12 regiões turísticas.

Percurso Imersivo “Tô no Rio”

o público será convidado a uma experiência sensorial com cinco visões audiovisuais categorizadas: Sol, Relevo, Natureza, Gente e Cantos. Lá, o visitante vai percorrer a chamada “Área de Encantamento” e conferir as belezas singulares dos municípios e todas as suas vertentes atrativas.

Espaço Fecomércio/Sesc/Senac

O Espaço Fecomércio/Sesc/Senac oferecerá uma programação de palestras com especialistas da área de turismo, presença da Editora Senac com publicações para o desenvolvimento profissional, oficinas gastronômicas, experimentações da nossa hotelaria e turismo social.

Boulevard Gastronômico

Destinado às rotas das cervejas e à gastronomia regional. A ideia é fazer da união dos ambientes uma área de confraternização e negócios com os representantes da cadeia produtiva do turismo.

Empório Rural RJ

O Empório Rural RJ integra o programa Turismo Rural RJ, implementado pela Setur-RJ/TurisRio e pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (Seappa) que, juntas, mapeiam e fomentam o segmento de Turismo Rural.

Palcos “Elza Soares” e “Tom Jobim”

Para as atrações culturais dos municípios, a programação de shows de grandes nomes da música brasileira.

Espaço do Artesanato RJ

artesãos dos municípios do Rio de Janeiro, terão a oportunidade de expor seus trabalhos.

O RioSolidario vai participar da ExpoRio Turismo mobilizando a solidariedade, promovendo os projetos realizados para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica em todo o Estado do Rio e arrecadando doações com a campanha Chuva de Solidariedade para seguir apoiando instituições da sua rede, formada por mais de 1300 em diferentes municípios, incluindo Petrópolis



O evento seguirá as normas sanitárias do decreto vigente no município. A entrada é gratuita, com inscrições pelo link: exporioturismo.com.br O evento seguirá as normas sanitárias do decreto vigente no município.