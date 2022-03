Cartões de transporte público e dinheiro foram apreendidos com o suspeito - Reprodução

Publicado 22/03/2022 18:33 | Atualizado 22/03/2022 18:49

Rio - Um homem, ainda não identificado, foi preso, nesta terça-feira (22), suspeito de vender passagens mais baratas na estação ferroviária de Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Ele foi detido por uma equipe do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer), que teria flagrado a ação.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito oferecia aos passageiros um preço inferior ao cobrado nas catracas do coletivo. Com ele, foram apreendidos 37 cartões Riocard Mais de transporte público. Ele foi encaminhado à 35ª DP (Campo Grande), onde a ocorrência foi registrada.