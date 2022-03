Homem com tornozeleira eletrônica é preso na Ilha do Governador - Foto: Reprodução / Polícia Militar

Publicado 22/03/2022 21:10 | Atualizado 22/03/2022 21:31

Rio - Pela segunda vez em apenas quatro dias, um homem, que usava tornozeleira eletrônica, foi preso na manhã desta terça-feira (22), na Ilha do Governador. Desta vez, o suspeito, identificado como Dimas Rodrigues da Silva, invadiu uma casa no Jardim Guanabara, na Zona Norte do Rio. Uma bolsa de ferramentas foi encontrada com o homem.

De acordo com a Polícia Civil, Dimas forçou a entrada e invadiu o quintal de uma residência. Assustado, o dono da casa fez uma denúncia para a Polícia Militar, que enviou uma equipe do 17º BPM (Ilha do Governador). O suspeito foi encontrado pelos policiais na garagem de uma casa vizinha com a bolsa de ferramentas.

O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador), onde Dimas será encaminhado para a audiência de custódia. Ele foi autuado por furto qualificado.