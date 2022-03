Policiais do 39º BPM apreenderam duas pistolas e rádios transmissores nos complexos do Gogó da Ema e Santa Teresa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense - Reprodução

Publicado 22/03/2022 21:12

Rio - Moradores do Complexo do Gogó da Ema, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, fizeram uma manifestação na noite desta terça-feira (22), na Avenida Automóvel Clube, altura do Cemitério Israelita. Eles colocaram fogo em lixo e pneus para bloquear a via. De acordo com os moradores, um homem morreu depois de ser atingido por uma bala perdida durante uma operação da Polícia Militar nesta terça.

Conforme policiais do 39º BPM (Belford Roxo), o policiamento está reforçado no local. No momento, a manifestação estaria controlada.

Pela manhã, nos complexos do Gogó da Ema e Santa Teresa, em Belford Roxo, policiais do 39º BPM apreenderam duas pistolas e rádios transmissores. Durante a ocorrência, dois suspeitos ficaram feridos e foram levados ao Hospital Municipal de Belford Roxo. A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).