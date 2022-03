Passista Larissa Reis, de 24 anos, é alvo de comentário de cunho racista nas redes sociais - Divulgação

Publicado 22/03/2022 20:02

Rio - A rainha dos passistas do Acadêmicos do Salgueiro, Larissa Reis, de 24 anos, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), nesta terça-feira (22), após ser alvo de comentários de cunho racista em uma página de Carnaval. O criminoso, que se identifica como Joubert Moreno, escreveu em uma publicação em que Larissa aparece sambando durante o ensaio técnico do Acadêmicos do Cubango, no último sábado (19):

"A mulher das cavernas. Esse povo perde a mão na quantidade de cabelo. É muito feio. Capitão caverna". Em seguida, após ser chamado de racista por outros seguidores da página, ele diz que se considera mestiço e rebate os comentários: "Meu lugar de fala será sempre onde eu quiser. Aquela peruca é exagerada, na minha opinião, e não valoriza a beleza daquela mulher. Se alguém considera isso racismo, eu fico até com pena dessas pessoas", escreveu.

Joubert já foi localizado pela Decradi e será intimado para depor nos próximos dias. O usuário foi identificado como morador de Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Larissa diz que essa não foi a primeira vez que foi alvo de ofensas de cunho racista, mas que foi a primeira vez que viu a necessidade de registrar uma ocorrência. A jovem diz que se considera bem resolvida com o cabelo que gosta de usar. "Me mantenho forte porque preciso, por mais que machuque. Agora preciso ser racional, preciso me articular. Sou preta há 24 anos e mesmo que de uma forma inconsciente, nós pessoas pretas, vamos nos acostumando com o racismo e suas nuances, mas o que não significa que deixaremos impune", disse.



A pouco menos de um mês para os desfiles na Sapucaí, Larissa disse que esse caso afetou a sua rotina de preparação para um dos momentos mais importantes em sua trajetória de 12 anos no Salgueiro. "Tenho ensaio técnico marcado para o próximo domingo e eu precisei concentrar minhas forças neste momento para ir até a delegacia, querendo ou não acaba sendo um desagaste", diz Larissa, que vai desfilar pela primeira vez como rainha dos passistas na avenida.

A página Portal do Samba, onde o comentário foi feito, repudiou a mensagem de cunho ofensivo. "Esse caso infelizmente aconteceu dentro da nossa página! Reiteramos nosso compromisso na luta pela igualdade e comunicamos que o agressor foi denunciado e bloqueado de todas as nossas redes sociais. Seguimos firmes e resistindo."

As escolas de samba que Larissa faz parte também se solidarizaram com a jovem. "Estou sentindo essa rede de apoio. Tenho recebido muitas mensagens de carinho também, isso conta muito".