Policiais civis da 72 ª DP (São Gonçalo) prendem homem suspeito de sequestro - Divulgação

Publicado 22/03/2022 18:41

Rio- Um homem envolvido no sequestro a um empresário do ramo de pescados, em 2018, no Centro de Niterói, foi preso nesta terça-feira (22) por agentes da 72 ª DP (São Gonçalo). Ele também é suspeito de roubo de carro, tráfico de drogas, receptação, violência doméstica, ameaça e lesão corporal na condução de um automóvel.

De acordo com a Polícia Civil, na ocasião do sequestro, a vítima e dois funcionários foram mantidos sob a mira de revólveres e pistolas por mais de duas horas. Enquanto o grupo de bandidos arrombou o cofre da empresa e roubou cerca de R $200 mil.

Segundo as investigações, o acusado também participou de um roubo de um carro no Túnel de Charitas, em Niterói, em julho de 2021. Ele e três comparsas trocaram tiros com policiais militares durante a fuga, no bairro Santa Rosa, causando a morte de um pedestre, atingido por uma bala perdida.

Após trabalho de inteligência e levantamento de informações, o criminoso foi localizado em um dos acessos ao Morro do Castro, em São Gonçalo. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.