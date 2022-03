Página publicava fotos de cavalos, cachorros, aves e até um mico-leão-dourado, espécie ameaçada de extinção - Reprodução / Redes sociais

Publicado 22/03/2022 17:25

Rio - O perfil "Bichos Do Tráfic0 RJ" foi desativado na noite desta segunda-feira (22). Ele teria sido banido do Twitter por conta de uma investigação da Polícia Civil. A corporação ainda não deu informações sobre o caso. Criada em janeiro de 2022, a página publicava animais de várias especiais ao lado de armamentos de guerra em favelas do Rio.

A "Bichos Do Tráfic0 RJ" teve uma grande ascensão nos últimos dias, ficando com mais de 50 mil seguidores. Foram publicados cachorros, cavalos, tucano e até um mico-leão-dourado, espécie ameaçada de extinção.

Os bichos mostrados estariam em comunidades do Rio. O perfil comenta que o mico-leão-dourado vive na Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste do Rio. O cavalo estaria próximo dali, na Vila Kennedy. Já o cachorro com o radiotransmissor amarrado no pescoço se encontraria na comunidade Viradouro, em Niterói. As imagens eram compartilhadas por diversos usuários, que ficaram insatisfeitos com a desativação.