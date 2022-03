Familiares e amigos se despedem de Thiago Costa, diretor de unidade do Degase morto a tiros - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 22/03/2022 18:13

Rio - Cerca de 300 pessoas, entre familiares e colegas de profissão do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), se despediram, na tarde desta terça-feira, de Thiago Costa, 40, no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte do Rio. A vítima era diretor do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criaad), uma das unidades do Departamento, e foi alvo de criminosos na segunda-feira (21), próximo à comunidade do Barbante, na Vila Joaniza, Ilha do Governador.

O presidente do Sindicato dos Servidores do Degase (Sind-Degase), João Rodrigues, esteve no sepultamento e cobrou celeridade nas investigações do crime. "É uma indignação muito grande, é mais um companheiro de luta. Ele estava no Departamento há 10 anos, uma pessoa trabalhadora, empenhada no exercício da profissão, já tinha um histórico de militarismo, era paraquedista. Toda a categoria está indignada com a forma covarde que tudo aconteceu", disse.

Relembre o caso

Thiago estava em uma loja de materiais de construção, próximo à comunidade, quando teria sido reconhecido por dois criminosos que atiraram contra ele e fugiram em uma motocicleta. Segundo uma publicação do Sind-Degase nas redes sociais, ele havia saído para comprar materiais para o Criaad, junto com outro agente.

A dupla teria sido chamada pelos bandidos e o diretor teria acreditado que seria por conta de seu carro, que estava estacionado na porta do estabelecimento. Ainda de acordo com a publicação, Thiago então teria saído da loja e foi atingido com dois tiros na cabeça, morrendo no local.