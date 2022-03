Thiago Costa morreu na tarde desta segunda-feira (21) - Redes Sociais

Publicado 21/03/2022 18:28 | Atualizado 21/03/2022 19:15

Rio - Thiago Costa, diretor do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criaad), uma das unidades do Departamento Geral de Ações Sócioeducativas (Degase) na Ilha do Governador, na Zona Norte da cidade, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (21), na Estrada das Canárias, a poucos metros do local onde trabalhava.

De acordo com as primeiras informações, a vítima estava em uma loja de materiais de construção, próximo à comunidade do Barbante, quando foi reconhecido por dois criminosos que atiraram contra ele e fugiram em uma motocicleta.

Procurada pelo DIA, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informou que está investigando a morte de Thiago e que procura por imagens de câmeras de segurança da região para identificar e prender os assassinos.

À reportagem, o Degase confirmou a morte do agente, mas disse que ainda não há informações sobre a data e o local do enterro do funcionário.