Publicado 21/03/2022 20:14

Rio - Celebrando o Dia Mundial da Água, nesta terça-feira (22), às 8h, no Morro da Coroa, em Santa Teresa, o presidente da concessionária Águas do Rio, Alexandre Bianchini, inaugura a primeira reforma de reservatório de água em comunidade. A entrega vai melhorar o abastecimento de 23 mil pessoas. Marcando a inauguração, um grupo de 10 artistas, liderados pelo grafiteiro TOZ, fará a grafitagem das paredes do novo equipamento, que tem capacidade para armazenar 400 mil litros e estava desativado desde 2013.

Na ocasião, também será feito o anúncio de investimento de R$ 13 milhões em melhorias em saneamento básico em comunidades da capital, que inclui a reforma de 20 reservatórios de água. Desse valor, seis milhões serão voltados para a construção de um novo sistema de abastecimento no Complexo da Mangueira, na Zona Norte do Rio. Juntos, os dois projetos vão beneficiar cerca de 500 mil pessoas.